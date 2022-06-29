ЕС с 2035 года откажется от новых автомобилей на бензине и дизеле

Страны Евросоюза на встрече в Люксембурге приняли новый пакет мер по защите климата. С 2035 года в Европе больше не будут продаваться новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Также будет создан отдельный фонд, чтобы помочь малообеспеченной части населения и малому бизнесу справиться с ростом цен на энергию из-за более жёсткой политики в отношении выбросов парниковых газов.

На встрече, в которой приняли участие министры экологии и окружающей среды из 27 стран Евросоюза, были представлены проекты директив, направленных на реформу углеродного рынка ЕС. Помимо запрета на автомобильные двигатели внутреннего сгорания с 2035 года и создания климатического фонда помощи, ограничения по выбросам оксида углерода будут применяться также в области авиации и судоходства. Министры согласились, что ЕС должен коллективно удалить из атмосферы 310 миллионов тонн эквивалента CO2, в том числе увеличивая площадь лесов - природных поглотителей углекислого газа. "Налог на выбросы" будет внесён в стоимость топлива как для транспорта, так и для отопления; чтобы компенсировать небогатому населению и малым предприятиям рост цен, учреждается Социальный климатический фонд с бюджетом в 59 миллиардов евро. Участники встречи согласовали меры экологического мониторинга и экологической ответственности предприятий, а также квоты на выбросы парниковых газов для промышленности.

К 2030 году Евросоюз планирует снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 55%, а к 2050 году сделать Европу полностью углеродно нейтральной.

Вице-президент Евросоюза по климатической политике Франс Тиммерманс заявил, что климатический кризис и его последствия уже очевидны, так что медлить с изменением европейского подхода к вопросам экологии нельзя.

Меры, предложенные на встрече в Люксембурге, должен утвердить Европарламент 14 июля.