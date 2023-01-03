Европарламент начал процесс лишения иммунитета двух депутатов

Председатель Европарламента Роберта Метсола запустила процедуру срочного лишения двух депутатов неприкосновенности. Соответствующий запрос отправила бельгийская прокуратура в связи с расследованием дела о коррупции.

Как пишет Assosiated Press, Метсола попросила все службы и комитеты завершить процедуру лишения неприкосновенности к 13 февраля. Имена депутатов в пресс-службе Европарламента не назвали. По данным источников издания, речь идёт о бельгийце Марке Тарабелла и итальянце Андреа Коццолино. Оба депутата отрицают причастность к правонарушению.

В декабря в Бельгии арестовали вице-председателя Европарламента Еву Кайли – её обвиняют в коррупции, членстве в преступной организации и отмывании денег. Сообщалось, что во время обыска в её доме нашли 150 тысяч евро.

Также под арестом оказались партнер Кайли Франческо Джорджи и бывший депутат Европарламента от Италии Пьер Антонио Панцери. Согласно ордеру на арест, Панцери подозревается во вмешательстве в дела депутатов Европарламента в интересах Катара и Марокко. Катар категорически отрицает свою причастность к коррупции, а Марокко ещё не ответило на обвинения.