Европарламент одобрил 90 миллиардов евро кредита для Украины

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро для финансирования военных и бюджетных расходов.

Кредит одобрили на период 2026-2027 годов. "За" выступили 458 депутатов, "против" 140, 44 воздержались от голосования.

Займ для Украины состоит из 60 миллиардов евро военной помощи и 30 миллиардов евро бюджетной поддержки. Это предусматривает закрытие двух третей потребностей Украины в 2026-2027 годах как в бюджетной, так и в оборонной сфере, отмечает "Европейская правда".

Решение о совместном заимствовании для Украины саммит Европейского Союза утвердил 19 декабря.