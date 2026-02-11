Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Европарламент одобрил 90 миллиардов евро кредита для Украины

Зал заседаний Европарламента
Зал заседаний Европарламента

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро для финансирования военных и бюджетных расходов.

Кредит одобрили на период 2026-2027 годов. "За" выступили 458 депутатов, "против" 140, 44 воздержались от голосования.

Займ для Украины состоит из 60 миллиардов евро военной помощи и 30 миллиардов евро бюджетной поддержки. Это предусматривает закрытие двух третей потребностей Украины в 2026-2027 годах как в бюджетной, так и в оборонной сфере, отмечает "Европейская правда".

Решение о совместном заимствовании для Украины саммит Европейского Союза утвердил 19 декабря.

XS
SM
MD
LG