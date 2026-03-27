Европарламент одобрил проект "Регламента о возвращении", который, среди прочего, предусматривает создание депортационных центров (или "центров возвращения") за пределами ЕС. Об этом сообщает Euronews. Документ поддержали 389 депутатов, 206 проголосовали против, 32 воздержались.

Проект регламента, представленный в марте 2025 года, пишет The Guardian, направлен на создание "надёжной политики принудительного возвращения" лиц, которым было отказано в предоставлении убежища или которые просрочили визу.

Документ позволит странам-членам ЕС возвращать нелегальных мигрантов в третьи страны, не связанные с их происхождением, при условии наличия двусторонних соглашений с соответствующей страной и строительства на её территории депортационных центров.

Кроме того, предусматривается увеличения срока законного содержания под стражей до двух лет и введение практически неограниченных запретов на въезд в ЕС для тех, кого депортируют на основании отсутствия законного права на пребывание в ЕС.

Окончательная версия закона, отмечает Euronews, будет обсуждаться между Европарламентом и государствами-членами ЕС. И депутаты Европарламента, и страны ЕС, по данным издания, хотят распространить возможность депортации в третьи страны на семьи с детьми, исключив из этого положения только несовершеннолетних без сопровождения.

На фоне роста популярности правопопулистских партий ЕС и отдельные страны Евросоюза ужесточают миграционную политику, что, в свою очередь, вызывает критику ряда правозащитных организаций. Директор офиса Amnesty International при европейских институтах Ив Гедди заявила, что Европарламент проголосовал "за расширение карательных и ограничительных мер ЕС". По её словам, документ "отражает усиливающийся сдвиг в сторону все более вредоносной, направленной на исключение отдельных групп и ограничительной миграционной политики". "Эти предложения не снизят уровень нелегального пребывания и, напротив, рискуют поставить ещё больше людей в уязвимое положение", – считает она.

Голосование в Европарламенте открывает путь к трёхсторонним переговорам с Еврокомиссией и Советом ЕС, и ожидается, что "они будут продвигаться быстро".