Европарламент одобрил реформу миграционного законодательства ЕС

Европарламент в среду одобрил пакет документов, связанных с реформой сферы убежища и миграции. Были одобрены все десять законодательных инициатив, которые были ранее подготовлены Еврокомиссией. Реформу ещё должен одобрить Совет ЕС, то есть представители стран, входящих в Евросоюз.

Предложенную реформу критикуют как левые, так и крайне правые партии, а также лидеры ряда стран Евросоюза, в частности Польши и Венгрии. Её удалось одобрить лишь с небольшим перевесом - за различные законопроекты голосовали в среднем около 300 депутатов, против около 260.

В то время как представители левых, а также ряд правозащитных организаций, включая Amnesty International, критикуют реформу за ужесточение условий получения убежища в ЕС и упрощение процедуры депортации нелегальных мигрантов, правые популисты считают её недостаточно жёсткой по отношению к мигрантам. Представители ряда стран Центральной и Восточной Европы также критикуют предусмотренный реформой механизм солидарности со странами, которые сейчас принимают у себя больше всего мигрантов, такими как Италия, Испания и Греция.

Законопроекты, работа над которыми велась почти 10 лет - с 2015 года, когда ЕС столкнулся с масштабным миграционным кризисом - помимо прочего, предусматривают ускорение процедур, связанных с просьбами об убежище. В частности в некоторых случаях решения об отказе в убежище могут приниматься практически сразу после обращения, прямо на границе. Должна упроститься процедура депортации в страны, которые ЕС считает безопасными.

Механизм солидарности предусматривает распределение мигрантов-соискателей убежища в соответствии с квотами в других странах ЕС (по существующему законодательству они должны оставаться в первой стране ЕС, куда смогли попасть). Если какая-то из стран откажется принимать беженцев, она должна будет предоставить финансовую помощь другим странам ЕС, которые беженцев примут.

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что новые правила будут "справедливыми" по отношению к тем, кто имеет право на убежище, "твёрдыми" по отношению к тем, кто его не имеет, и "жёсткими" в отношении тех, кто способствует нелегальной миграции.