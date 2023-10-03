Европарламент одобрил создание Украинского фонда объёмом в 50 млрд

Европейский парламент во вторник одобрил изменения в долгосрочный бюджет Евросоюза на период с 2021 по 2027 годы. Поправки предусматривают, в частности, создание так называемого Украинского фонда объёмом в 50 миллиардов евро. Удастся ли реализовать этот план, однако, по-прежнему неясно. Многое зависит от позиций отдельных стран ЕС, в частности Венгрии.

О плане создать такой фонд в июне объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Речь идёт о финансовом резерве для поддержки госбюджета и различных программ в Украине, закупка оружия из фонда осуществляться не будет. Частично он будет финансироваться за счёт грантов, но большую его часть составят кредиты.

Во вторник появились сообщения, что Европейский союз намерен разморозить средства, предназначенные Венгрии, но заблокированные в связи с конфликтом Брюсселя с Будапештом. Об этом плане написали в частности Financial Times и Reuters. Евросоюз обвиняет Венгрию в нарушениях принципа верховенства права – в связи с осуществленными при нынешнем премьер-министре Викторе Орбане изменениях в работе судебной системы. В ответ Орбан, как ожидается, согласится с одобренным Европарламентом проектом расширения бюджета ЕС и, следовательно, созданием Украинского фонда.

Как утверждается, ЕС готов разморозить 13 млрд евро из общей заблокированной суммы в 22 млрд, предназначавшейся Венгрии. Это средства из так называемого Фонда солидарности, который предназначен для улучшения инфраструктуры и инвестиционной привлекательности менее экономически развитых стран ЕС.

Виктор Орбан считается наиболее дружественным Кремлю из всех лидеров стран ЕС. Он не раз высказывался за прекращение войны в Украине, даже если оно потребует территориальных уступок с украинской стороны. Венгрия не оказывает военно-технической помощи Украине.