Европарламент поддержал уголовную ответственность за экоцид

Депутаты Европарламента большинство голосов поддержали ведение уголовной ответственности за серьёзные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые экоцидом.

Разрушение экосистем, в том числе незаконная вырубка леса, будет караться строгими штрафами и тюремными сроками в соответствии с обновленной директивой ЕС об экологических преступлениях.

Таким образом, страны Евросоюза стали первыми, кто ввёл уголовную ответственность за серьёзные экологические преступления. Теперь у стран-членов есть два года, чтобы закрепить его в национальном законодательстве, отмечает Euronews.

По словам депутата Европарламента от группы "Зеленые — Европейский свободный альянс" Мари Туссен, нынешнее законодательство ЕС и национальные законы не удерживают правонарушителей от совершения экологических преступлений, поскольку составы преступлений слишком ограничены, а санкции очень малы.

К серьёзным экологическим нарушениям среди прочих относятся незаконный вылов синего тунца, агропромышленное загрязнение заповедных территорий, а также незаконная охота и мошенничество на углеродном рынке.