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Европарламент поддержал уголовную ответственность за экоцид

Разлив нефти (спутниковый снимок)
Разлив нефти (спутниковый снимок)

Депутаты Европарламента большинство голосов поддержали ведение уголовной ответственности за серьёзные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые экоцидом.

Разрушение экосистем, в том числе незаконная вырубка леса, будет караться строгими штрафами и тюремными сроками в соответствии с обновленной директивой ЕС об экологических преступлениях.

Таким образом, страны Евросоюза стали первыми, кто ввёл уголовную ответственность за серьёзные экологические преступления. Теперь у стран-членов есть два года, чтобы закрепить его в национальном законодательстве, отмечает Euronews.

По словам депутата Европарламента от группы "Зеленые — Европейский свободный альянс" Мари Туссен, нынешнее законодательство ЕС и национальные законы не удерживают правонарушителей от совершения экологических преступлений, поскольку составы преступлений слишком ограничены, а санкции очень малы.

К серьёзным экологическим нарушениям среди прочих относятся незаконный вылов синего тунца, агропромышленное загрязнение заповедных территорий, а также незаконная охота и мошенничество на углеродном рынке.

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