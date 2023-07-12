Европарламент поддержал законопроект об охране природы. Согласно документу, до 2030 года Евросоюз примет меры по возвращению к естественному состоянию как минимум 20% поверхности суши и морей в границах стран-членов ЕС.

Речь идет о высаживании лесов, озеленении городов, восстановлении торфяных болот и других мерах, направленных на регенерацию подверженных угрозе разрушения экосистем.

В поддержку закона, который может быть принят еще до выборов Европарламента в 2024 году, высказались многие крупные европейские компании, среди которых IKEA, H&M, Unilever и Nestle, отмечает Deutsche Welle.



Против идеи выступают консерваторы и правые популисты Европарламента, а также крупные объединения фермеров. Критики полагают, что заложенные в законопроекте меры по восстановлению природных ландшафтов могут серьезно ограничить сельскохозяйственную деятельность. Это якобы поставит под угрозу продовольственную безопасность ЕС.

Результатом может стать сокращение площади сельхозугодий и объёмов урожая, что поставит под угрозу продовольственную безопасность ЕС и благосостояние фермеров, предупреждают критики законопроекта.

Больше новостей Радио Свобода: