Европарламент призвал освободить Саакашвили

Европейский парламент в среду утвердил резолюцию "О ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили", в которой содержится призыв к властям Грузии освободить политика и разрешить ему лечиться за границей. Об этом сообщает Грузинская служба Радио Свобода.
Суд в Тбилиси недавно отказался прервать заключение Саакашвили. Бывший президент Грузии, отбывающий шестилетний тюремный срок, сейчас находится в частной клинике в Тбилиси. Его сторонники утверждают, что состояние его здоровья стремительно ухудшается. Сам Саакашвили заявлял, что стал жертвой отравления. Власти Грузии это отрицают.
Европарламент также утвердил поправку о необходимости введения санкций против бывшего премьер-министра Грузии, бизнесмена Бидзины Иванишвили, которого по-прежнему называют самым влиятельным политиком в стране. В поправке Иванишвили назван олигархом, который стоит за преследованием Саакашвили из соображений личной мести.
За принятие резолюции проголосовали 577 депутатов, против – 33. Поправку о санкциях против Иванишвили поддержали 362 депутата, против выступил 121.
Резолюции Европарламента имеют лишь рекомендательный характер.
- 14 декабря 2022 года Европарламент принял резолюцию о реализации Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия. В ней уже прозвучали призывы освободить Саакашвили и ввести санкции против Иванишвили.
- В прошлом году Грузия не получила статуса кандидата в члены ЕС - в отличие от Украины и Молдовы. Европейское будущее Грузии, как утверждают в Брюсселе, зависит от того, насколько страна справится с 12 рекомендациями Еврокомиссии. Среди них и освобождение правосудия от политического влияния. Европарламент считает, что преследование Саакашвили является как раз реализацией этого влияния.
- Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Против него возбуждён ещё ряд уголовных дел. Сам бывший президент, который сейчас является гражданином Украины, называет своё преследование политическим.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.