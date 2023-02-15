Европарламент призвал освободить Саакашвили

Европейский парламент в среду утвердил резолюцию "О ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили", в которой содержится призыв к властям Грузии освободить политика и разрешить ему лечиться за границей. Об этом сообщает Грузинская служба Радио Свобода.

Суд в Тбилиси недавно отказался прервать заключение Саакашвили. Бывший президент Грузии, отбывающий шестилетний тюремный срок, сейчас находится в частной клинике в Тбилиси. Его сторонники утверждают, что состояние его здоровья стремительно ухудшается. Сам Саакашвили заявлял, что стал жертвой отравления. Власти Грузии это отрицают.

Европарламент также утвердил поправку о необходимости введения санкций против бывшего премьер-министра Грузии, бизнесмена Бидзины Иванишвили, которого по-прежнему называют самым влиятельным политиком в стране. В поправке Иванишвили назван олигархом, который стоит за преследованием Саакашвили из соображений личной мести.

За принятие резолюции проголосовали 577 депутатов, против – 33. Поправку о санкциях против Иванишвили поддержали 362 депутата, против выступил 121.

Резолюции Европарламента имеют лишь рекомендательный характер.