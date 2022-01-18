Европарламент возглавила мальтийский политик Роберта Метсола

Новым председателем Европарламента – после смерти предыдущего спикера, итальянца Давида Сассоли – избрана представительница Мальты Роберта Метсола.

Она стала самым молодым председателем Европарламента в истории: на пост она избрана в 43-й день её рождения. Метсола также стала первой представительницей Мальты – самого маленького государства ЕС – во главе какой-либо из европейских институций.

Кандидатуру консервативного политика поддержали три крупнейшие фракции Европарламента, включая социалистов, которых представлял предыдущий глава.

Метсола известна как сторонница ужесточения законодательства об абортах, однако перед избранием на должность пообещала, что как глава Европарламента будет руководствоваться позицией большинства его депутатов, а не своими взглядами.

Супруг Роберты Метсолы – финский депутат Европарламента Укко Метсола. У них четверо детей.