Европарламент возложил на Путина ответственность за гибель Навального

Европейский парламент принял резолюцию в связи со смертью Алексея Навального. В нём гибель российского оппозиционного политика названа "убийством", "уголовную и политическую ответственность" за которое несёт лично президент России Владимир Путин. "За" резолюцию проголосовали 506 из 547 депутатов.

Кроме того, Европарламент потребовал немедленно и без каких-либо условий освободить российских политзаключённых. В резолюции десятки их имён, среди них – политики Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Алексей Горинов, историк Юрий Дмитриев, сотрудницы штабов Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, художница Саша Скочиленко, журналист Иван Сафронов, драматурги Евгения Беркович и Светлана Петрийчук.

В резолюции также говорится, что политическая система в России контролируется "консолидированным авторитарным режимом с безудержной коррупцией", который держится у власти за счёт фальсификации выборов.