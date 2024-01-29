Европейская комиссия занялась Транскаспийским коридором

Европейский инвестиционный банк подписал меморандумы о взаимопонимании на сумму 1,47 млрд евро с правительствами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также с Банком развития Казахстана. Эти займы станут возможны благодаря гарантиям, которые предоставляются Европейской комиссией, сообщила "Немецкая волна" со ссылкой на Еврокомиссию.

Европейский банк реконструкции и развития подписал с Казахстаном меморандум о взаимопонимании с инвестиционным портфелем в 1,5 млрд евро. Речь идёт об уже готовящихся проектах для развития транспортного сообщения в Центрально-Азиатском регионе.

Об обязательстве Европейского Союза инвестировать 10 млрд евро в соединяющий Европу и Центральную Азию Транскаспийский транспортный коридор объявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис на инвестиционном форуме в Брюсселе в понедельник, 29 января.

В форуме участвуют представители правительств, финансовых институтов, деловых кругов и гражданского общества из Европы, Центральной Азии, Кавказа и Турции. Обсуждаются инвестиции в Транскаспийский транспортный коридор. Грузы и пассажиры преодолеют маршрут премерно за 15 дней — это Европа, Азербайджан, Грузия, Турция, акваторию Каспийского моря, Казахстан и Китай.

Европейский Союз стремится с 2021 по 2027 годы мобилизовать на создание транспортных систем Центральной Азии до 300 миллиардов евро.

После полномасштабного вторжения России в Украину многие страны ищут торговые маршруты между Европой и Азией, не проходящие через территорию РФ, на это обращает внимание "Немецкая волна".