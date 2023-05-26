Европейские депутаты усомнились в готовности Венгрии возглавить ЕС в 2024

Многочисленные нарушения Венгрией законодательства ЕС делают ее непригодной для председательства в ЕС на ротационной основе в 2024 году. Такая оценка содержится в проекте резолюции, который будет рассмотрен на следующей неделе депутатами Европарламента, сообщает издание Euractiv. Проект резолюции, с которым ознакомилось издание, поддержали основные партии Европарламента. Венгрия должна возглавить Совет ЕС с июля 2024 года, менее чем через месяц после следующих европейских выборов, отмечает "Европейская правда".

Страна, председательствующая на ротационной основе в Совете ЕС отвечает за формирование переговоров по законам Европейского Союза. Проект резолюция "ставит под сомнение способность Венгрии надежно справиться с этой задачей в 2024 году, учитывая её несоответствие законодательству ЕС и ценностям, закрепленным в статье 2 Договора об учреждении Европейского Союза, а также принципу добросовестного сотрудничества".

В проекте резолюции содержится призыв к правительствам стран ЕС "найти надлежащее решение как можно скорее".