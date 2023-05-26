Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Европейские депутаты усомнились в готовности Венгрии возглавить ЕС в 2024

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Многочисленные нарушения Венгрией законодательства ЕС делают ее непригодной для председательства в ЕС на ротационной основе в 2024 году. Такая оценка содержится в проекте резолюции, который будет рассмотрен на следующей неделе депутатами Европарламента, сообщает издание Euractiv. Проект резолюции, с которым ознакомилось издание, поддержали основные партии Европарламента. Венгрия должна возглавить Совет ЕС с июля 2024 года, менее чем через месяц после следующих европейских выборов, отмечает "Европейская правда".

Страна, председательствующая на ротационной основе в Совете ЕС отвечает за формирование переговоров по законам Европейского Союза. Проект резолюция "ставит под сомнение способность Венгрии надежно справиться с этой задачей в 2024 году, учитывая её несоответствие законодательству ЕС и ценностям, закрепленным в статье 2 Договора об учреждении Европейского Союза, а также принципу добросовестного сотрудничества".

В проекте резолюции содержится призыв к правительствам стран ЕС "найти надлежащее решение как можно скорее".

  • Отношения Венгрии с Евросоюзом достигли наибольшей напряженности в 2015 по вопросу о миграции, когда премьер-министр Виктор Орбан построил пограничный забор и выступил против приёма беженцев. Примерно в то же время агентство ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF подняло тревогу по поводу нецелевого использования денег, выделяемых Венгрии из общего бюджета.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG