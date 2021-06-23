Европейские лидеры обдумывают: не возобновить ли саммиты ЕС-Россия

Успех встречи Владимира Путина с Джо Байденом, кажется, может помочь России в преодолении международной изоляции — если она, конечно, этого захочет. Как считает британская газета Financial Times, европейские лидеры хотят возобновить встречи с Путиным, подобные тем, которые проходили до 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины. На публикацию в FT обратило внимание издание The Bell.



По информации FT, с предложением пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Её поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Германия увидела во встрече Путина и Байдена прецедент для возрождения отношений ЕС с Россией, говорится в публикации.

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В среду, 23 июня, послы Германии и Франции представили идею саммита на заседании комитета постоянных представителей ЕС — и она стала для остальных стран неожиданностью. В то же время в последние несколько дней Меркель проводила активные консультации с союзниками — встречалась в Берлине с Макроном, премьером Италии Марио Драги и госсекретарем США Энтони Блинкеном, отмечается в публикации Financial Times.