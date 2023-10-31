Европейский Союз готовит 12-й пакет санкций против России

В рамках 12-го пакета санкций против России за вторжение в Украину Европейский Союз может ввести торговые ограничения на 5 млрд евро , передает агентство Bloomberg . Под запрет могут попасть, в частности, поставки сварочных аппаратов, химикатов и технологий, применяемых в военных целях, а также лицензирование программного обеспечения.

В новом пакете, как ожидается, будут названы более 100 физических и 40 юридических лиц. Обсуждается и запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые "чувствительные" секторы в странах ЕС.

Несколькими днями ранее, накануне саммита ЕС в Брюсселе, высокопоставленный чиновник Евросоюза сообщил корреспондентке DW, что в новый пакет должны войти санкции в отношении российского алюминия.

Европейский Союз отметил, что ЕС тесно сотрудничает с Украиной в вопросе распознавания компонентов, обнаруженных в российском оружии и боеприпасах.