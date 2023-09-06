Европейский Союз осудил нападение на рынок в Константиновке

Европейский Союз осудил "чудовищное и варварское" нападение России на город Константиновка, находящийся в Донецкой области.



"Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. [...] Эта атака последовала за эскалацией, имевшей место в последние месяцы, с применением ракет и беспилотников по всей Украине, в особенности против гражданских объектов, в результате которых только за последние две недели погибло и было ранено более 410 гражданских лиц".