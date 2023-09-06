Европейский Союз осудил нападение на рынок в Константиновке

Европейский Союз осудил "чудовищное и варварское" нападение России на город Константиновка, находящийся в Донецкой области.
"Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. [...] Эта атака последовала за эскалацией, имевшей место в последние месяцы, с применением ракет и беспилотников по всей Украине, в особенности против гражданских объектов, в результате которых только за последние две недели погибло и было ранено более 410 гражданских лиц".
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал атаку на Константиновку как преднамеренную.
"Умышленные нападения на мирных жителей являются военными преступлениями. Все командиры, исполнители и соучастники этих злодеяний будут привлечены к ответственности", – подчеркивается в заявлении ЕС.
Ракетный удар был нанесен по центру Константиновки. В городе проживает около 70 тыс. человек, и атака, имевшая место в среду, стала одной из самых смертоносных за последние несколько недель, обращает внимание "Голос Америки".
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