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Европейский Союз осудил нападение на рынок в Константиновке

Рынок в Константиновке после удара, 6 сентября 2023

Европейский Союз осудил "чудовищное и варварское" нападение России на город Константиновка, находящийся в Донецкой области.

"Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. [...] Эта атака последовала за эскалацией, имевшей место в последние месяцы, с применением ракет и беспилотников по всей Украине, в особенности против гражданских объектов, в результате которых только за последние две недели погибло и было ранено более 410 гражданских лиц".

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал атаку на Константиновку как преднамеренную.

"Умышленные нападения на мирных жителей являются военными преступлениями. Все командиры, исполнители и соучастники этих злодеяний будут привлечены к ответственности", – подчеркивается в заявлении ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал атаку на Константиновку как преднамеренную.

Ракетный удар был нанесен по центру Константиновки. В городе проживает около 70 тыс. человек, и атака, имевшая место в среду, стала одной из самых смертоносных за последние несколько недель, обращает внимание "Голос Америки".

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