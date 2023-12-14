Европейский союз решил начать переговоры с Украиной и Молдовой

Глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что саммит ЕС решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в сообщество.

Евросоюз по итогу первого дня саммита предоставил Грузии статус страны-кандидата и выразил готовность начать переговоры с Боснией и Герцеговиной после выполнения этой страной условий, выдвинутых Евросоюзом.

Заявка Украины на вступление в ЕС была подана 28 февраля 2022 года. Статусом кандидата Украина была наделена 23 июня 2022 года.

"Это победа. Мы ждали 120 дней и 30 лет", - так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС. "Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Будущее Украины - в ЕС", - подчеркнул он.

Решение лидеров ЕС означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку), сообщает "Украинская правда". Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024 года, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.

Ранее сегодня, после начала саммита, Зеленский выступил перед европейскими лидерами, заявив, что в случае отрицательного голосования европейские мечты украинцев "будут преданы", а России это придаст смелости в её агрессии против Украины.

Среди лидеров стран-членов ЕС только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался против того, чтобы дать Украине зеленый свет на переговоры о вступлении, поскольку, по его словам, она продолжает бороться с российским вторжением. "Нет причин обсуждать что-либо, потому что предварительные условия не были выполнены", – сказал Орбан. Позднее стало известно, что из его поста в Facebook, что он воздержался от голосования, так как не хотел принимать участие в том, что он назвал "плохим решением".

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду приветствовали решения Евросовета, их слова приводит "Немецкая волна"

. "Я благодарю всех, кто работал над тем, чтобы это произошло, и всех, кто помогал. Я поздравляю каждого украинца с этим днем, - написал Зеленский в соцсети X. - Историю творят те, кто не устает бороться за свободу".

"Сегодня мы чувствуем теплые объятия Европы. Спасибо вам за поддержку и веру в наш путь", - заявила Санду, добавив, что Молдова "готова к тяжелой работе", чтобы стать членом ЕС", она "готова принять вызов".

Российское государственное агентство ТАСС, опубликовав новость о проходящем в Брюсселе двухдневном саммите ЕС, и итогах его первого дня, так прокомментировало это событие:

"Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается".

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