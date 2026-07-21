Европейское агентство прекратило финансирование Венецианской биеннале

Европейское исполнительное агентство по вопросам образования и культуры (EACEA) прекратило действие гранта в два миллиона евро, выделенного ранее организации Fondazione La Biennale di Venezia. Причиной стало участие России в 61-й Венецианской биеннале, сообщил "Европейской правде" представитель Еврокомиссии Тома Ренье. Об этом также написала в фейсбуке вице-премьер по гуманитарной политике и министр культуры Украины Татьяна Бережная.

По словам Ренье, решение о прекращении гранта было принято после юридической оценки и на основании рекомендаций Еврокомиссии.

"Культурные мероприятия, финансируемые за счет европейских налогоплательщиков, должны защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения взглядов – ценностям, которые не уважают в современной России", – сказал он.

61-й Венецианская биеннале проходит с начала мая и будет длиться до 22 ноября. На ней впервые с 2022 года заработал павильон России. Это решение организаторов подверглось резкой критике со стороны Украины и российских антивоенных активистов, а впоследствии и руководства ЕС. В Еврокомиссии заявили, что участие представителей Москвы в биеннале нарушает режим санкций, а также предупредили о возможности сокращения финансирования. Правительство Италии подчёркивало, что выставка действует "абсолютно независимо" от позиции официального Рима.