Европейское космическое агентство отложило первую за 12 лет миссию к Юпитеру

Европейское космическое агентство 13 апреля отложило запуск к спутникам Юпитера автоматической межпланетной станции "Джус". Это была бы первая за 12 лет миссия к крупнейшей планете Солнечной системы.

Старт ракеты-носителя "Ариан-5" должен был состояться с космодрома Куру во Французской Гвиане в 13:15 по Гринвичу (15:15 по Москве). Ракету нужно было запустить с точностью до одной секунды, однако запуск был отложен из-за погодных условий.

В случае успеха пуска, космическому аппарату предстоит преодолеть около 600 миллионов километров, это будет сделано к 2031 году. Согласно плану полёта, станция должна изучить три из четырёх крупнейших спутника Юпитера — Европу, Каллисто и Ганимед.

Теперь ожидается, что аппарат будет отправлен в космос в пятницу.