Европейское космическое агентство прекращает проект с "Роскосмосом"

Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с "Роскосмосом" по проекту ExoMars, сообщил генеральный директор организации Йозеф Ашбахер. "Обстоятельства, которые привели к этому - конфликт на Украине и принятые в этой связи санкции", - пояснил он.

В ответ гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал поручить российскому экипажу Международной космической станции также прекратить работу с ЕКА. Кроме того, в пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что Россия может сама реализовать свою часть проекта ExoMars, или привлечь к этому партнёров из "дружественных" стран.

ExoMars - совместная миссия ЕКА и "Роскосмоса" по исследованию Марса. Первый космический аппарат в рамках программы был запущен в 2016 году ракетой-носителем "Протон-М" c космодрома Байконур. В рамках новой части миссии российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Марс европейский марсоход Rosalind Franklin.