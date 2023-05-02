Европол провел крупную операцию против наркодилеров

Полицейская служба Евросоюза (Европол) пресекла деятельность Monopoly Market - крупной площадки по продаже наркотиков в интернете. В ходе операции SpecTor, проводившейся на трех континентах, Европол провел 288 задержаний, изъял 850 кг наркотиков и около 51 миллиона евро наличными и в криптовалюте. Сотрудники Интерпола также конфисковали 117 единиц огнестрельного оружия. Об этом стало известно во вторник, после официального оглашения результатов крупной международной полицейской операции.

В операции участвовали следователи из Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Польши, Нидерландов, Великобритании, а также США и Бразилии. В Германии, в частности, были задержаны 52 подозреваемых. Еще 55 задержаний было проведено в Великобритании и 153 - в США. Как сообщила "Немецкая волна", в Европоле назвали эту операцию одной из самых успешных против наркодилеров в даркнете.

В руках правоохранителей оказались данные тысяч клиентов дилерской площадки. По данным Европола, всем им теперь грозит уголовное преследование.