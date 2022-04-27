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Евросоюз намерен предоставить Украине беспошлинный режим

Европейская комиссия одобрила временную отмену всех пошлин и квот на украинскую продукцию, ввозимую в Евросоюз - на фоне российского вооружённого вторжения в Украину.

"Эти меры стимулируют торговлю и позволят функционировать экономике Украины. Это жизненно важно для того, чтобы выиграть войну и восстановиться после войны. Это показывает непоколебимость намерения ЕС помогать Украине в тяжелое для нее время", – написал заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обговорил детали этого решения с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и выразил благодарность европейским партнерам Украины за это решение.

Решение Еврокомиссии должно быть одобрено Европарламентом и правительствами всех 27 стран-членов ЕС.

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