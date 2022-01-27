Евросоюз одобрил для экстренного применения использование таблеток "Паксловид" от коронавирусной инфекции COVID-19 для пациентов из группы высокого риска. Об этом сообщается на сайте европейского медицинского регулятора. Это первый одобренный в Европе препарат от болезни, который принимается перорально.

Ингибитор протеазы+ритонавир уже был одобрен в США 23 декабря. Согласно результатам исследования, проведённого компанией, он снижает риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска на 89 процентов.

Однако исследование проводилось на невакцинированных пациентах и из него не ясно, какова эффективность препарата у вакцинированных. Из сообщения европейского регулятора следует, что испытания в Европе показали схожую эффективность. Но там не уточняется, были ли пациенты привиты или нет.

До конца года Pfizer планирует произвести до 50 миллионов доз "Паксловида". После одобрения регулятором, страны ЕС должны дождаться от него рекомендации к использованию, прежде чем их жителям можно будет выписывать таблетки. Предполагается, что препарат будет прописываться только пациентам с риском тяжёлого течения коронавирусной инфекции.