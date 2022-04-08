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Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России

Катерина Тихонова и Мария Воронцова

В новый санкционный список Евросоюза включены российские бизнесмены Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги, Саид Керимов, Кирилл Шамалов, а также дочери президента России Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова.

Кроме того, в список попали глава Сбербанка Герман Греф, телеведущий Алексей Пиманов, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главред "Московского комсомольца" Павел Гусев, гендиректор Ozon Александр Шульгин. Всего в список были добавлены 217 человек.

Под санкции попали 18 организаций: концерн "Калашников", банк ВТБ, банк "Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк, Военно-промышленная компания, Объединенная двигателестроительная корпорация и другие.

8 апреля Европейский совет одобрил очередной пакет санкций против России. С августа вводится запрет на импорт угля и ряда других товаров из России. Российским судам также будет запрещен вход в порты Евросоюза, полностью запрещены транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. По данным представителя Еврокомиссии, в ЕС уже заморожены российские активы на сумму около 30 миллиардов евро.

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