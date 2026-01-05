Евросоюз осудил кризис в Венесуэле. Документ не поддержала Венгрия

26 стран Евросоюза подписали заявление главы европейского внешнеполитического ведомства Каи Каллас по ситуации в Венесуэле. Документ не поддержала Венгрия, из-за чего ЕС не смог согласовать общее заявление от имени всего союза.

В тексте говорится, что Евросоюз призывает к спокойствию и мирному разрешению кризиса и по-прежнему не считает Николаса Мадуро легитимно избранным президентом.

"ЕС неоднократно заявлял, что Николас Мадуро не обладает легитимностью демократически избранного президента, и выступал за мирный переход к демократии в стране под властью Венесуэлы, с уважением к ее суверенитету. <...> Уважение воли венесуэльского народа остается единственным путем для восстановления демократии и разрешения нынешнего кризиса в Венесуэле", — подчеркивается в заявлении.

Каллас также призвала освободить политзаключенных и соблюдать права человека, отметив, что ЕС координирует действия с США и другими партнерами для содействия переговорам.

В Нью-Йорке 5 января начинается судебный процесс против отстранённого от власти лидера Вегесуэлы Николаса Мадуро. Его провезли по городу на броневике в сопровождении полицейского кортежа, перед этим доставив вертолётом из следственного изолятора.

Против Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинуты обвинения в наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Тем временем The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп отказался поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо после того, как она приняла Нобелевскую премию мира. "Если бы она отказалась и сказала: "Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу", она бы сегодня была президентом Венесуэлы", — заявил собеседник газеты.

Сам Трамп ранее называл Мачадо "приятной женщиной", но утверждал, что у нее "нет поддержки и уважения" внутри страны.