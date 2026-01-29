Евросоюз признал иранский КСИР террористической организацией

Министры иностранных дел стран Евросоюза признали иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщила глава европейского дипломатического ведомства Кайя Каллас. "Репрессии не могут оставаться без ответа. Любой режим, убивающий тысячи своих собственных граждан, движется к собственному краху", – написала она в Х.

Решение приветствовал МИД Израиля.

"Объявление КСИР террористической организацией подорвет и криминализирует всю его деятельность в Европе. Это нанесет экономический ущерб КСИР, который контролирует огромную долю экономики иранского режима, и пошлет важный сигнал сыновьям и дочерям иранского народа, борющимся за свою свободу", – подчеркнул глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года и охватили все провинции. Изначально участники протестов выступали с требованиями, связанными с экономическим кризисом, однако позднее начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии.

В ходе протестов подавления митингов были убиты не менее 5848 человек, сообщали правозащитники. Около восьми тысяч человек получили ранения, больше 40 тысяч были задержаны.

Корпус стражей исламской революции – элитное военно-политическое формирование Ирана, созданное в весной 1979 года вскоре после революции для защиты её принципов и завоеваний от внутренних и внешних угроз. КСИР подчиняется напрямую верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, обособлен от регулярной армии (Артеш) и выполняет функции армии, полиции, разведки, контрразведки, а также занимается экономикой и идеологической работой.

КСИР ранее был признан террористической организацией в США, Канаде, Австралии, Швеции.