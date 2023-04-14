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Евросоюз запустил первую за 12 лет миссию к Юпитеру

Станция "Джус", архивное фото

Евросоюз запустил первую за 12 лет миссию к Юпитеру. Пуск ракеты-носителя "Ариан-5" состоялся в 15:14 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане, трансляция велась в ютьюбе Европейского космического агентства.

Планируется, что автоматическая межпланетная станция "Джус" достигнет Юпитера к 2031 году. Полёт будет проходить по траектории, использующей гравитационный манёвр, — аппарат сначала пройдёт у Венеры, потом вернётся к Земле, после этого пройдёт у Марса, снова вернётся к Земле и уже после этого отправится к Юпитеру.

Согласно плану программы, станция должна изучить три из четырёх крупнейших спутника Юпитера: Европу, Каллисто и Ганимед. Последнему будет уделено наибольшее внимание.

Ганимед уникален также тем, что это единственный изо всех спутников планет, который генерирует собственное магнитное поле, — отмечает научное издание N+1. Он покрыт льдом, на его полярных шапках есть лёд, в атмосфере замечены полярные сияния, а сам астрономический объект больше, чем Меркурий и Плутон. Учёные считают, что под поверхность льда на планете может быть океан из солёной воды.

"Джус" будет изучать спутник с пролётных траекторий и выйдет на его орбиту. Он будет картографировать Ганимед, изучать его магнитное поле и попытается проверить гипотезу о существовании на нём океана.

На других спутниках "Джус" изучит химический состав поверхностей и структуру океанов. При наблюдениях за Европой особое внимание будет уделяться поиску органических соединений, пишет N+1. Учёные предполагают, что океан на планете пригоден для зарождения жизни.

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