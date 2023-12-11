Expressen: Швеция закупает изотопы в РФ у производителя ядерных боеголовок

Российский завод "Электрохимприбор", производящий, помимо прочего, ядерные боеголовки, поставляет в Швецию редкие радиоактивные изтопы при посредничестве компаний, которые могут быть связаны с российскими спецслужбами. Этоутверждает шведское издание Expressen. По его данным, поставки изотопов частично финансируются из шведских государственных источников. Закупка радиоактивных изотопов в России не подпадает под санкции.

В материале подчёркивается, что радиоактивные изотопы можно использовать в научных исследованиях и в медицинских целях. Компания "Электрохимприбор" в период с февраля 2022 года, когда началось широкомасштабное вторжение в Украину, по март 2023 года экспортировала по всему миру изотопы на сумму более 35 миллионов долларов, утверждает издание. При этом продажа изотопов названа "побочным бизнесом" завода, поскольку главное направление его деятельности - производство ядерного оружия.

Как утверждается в расследовании, поставляют российские изотопы в Швецию экспедиторские компании Vealog и BDP-International. Обе фирмы учредил Вячеслав Кайзин, гражданин Молдовы и Швеции. Ранее, как утверждается, Швеция подозревала его в шпионаже и связях с агентами ГРУ, но потом он получил статус свидетеля. При этом издание Expressen утверждает, что фирмы использовались "сетью агентов ГРУ для доставки оборудования российским военным".

Ещё одна шведская компания - Neonest - закупает изотопы у компаний Кайзина и затем продаёт их по всему миру. Её владелец — россиянин со шведским гражданством Петр Васильев. В разговоре с Expressen Васильев признал, что закупает продукцию у "Электрохимприбора", однако заявил, что не знает, что эта компания производит и ядерные боеголовки. Он подчеркнул, что не видит этических проблем со своим бизнесом, поскольку перепродаваемые его компанией изотопы используются в медицинских целях.