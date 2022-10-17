Exxon остановила "Сахалин-1" из-за проблем со страховкой танкеров

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" прекратилась из-за отказа компании-оператора Exxon отгружать сырье в танкеры "Совкомфлота", поскольку из-за санкций в ответ на военное вторжение России в Украину перевозчик лишился страховки от западных компаний. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Американская компания ExxonMobil, решившая выйти из "Сахалин-1" после начала войны в Украине, в апреле заявила о полном прекращении добычи нефти в рамках проекта. Накануне стало известно, что компания-оператор отказалась отгружать нефть в танкеры "Совкомфлота", который лишился страховки от Международной группы клубов взаимного страхования . Позже "Совкомфлот" получил страховку от российского "Ингосстраха", однако ExxonMobil соглашалась возобновить отгрузку лишь при наличии страховки международной группы , которая покрывает наиболее широкий перечень рисков.

При этом другой нефтегазовый проект "Сахалин-2", где основным перевозчиком также выступает "Совкомфлот", не сокращал добычу и отгрузки после объявления санкций.