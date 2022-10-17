Exxon остановила "Сахалин-1" из-за проблем со страховкой танкеров

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" прекратилась из-за отказа компании-оператора Exxon отгружать сырье в танкеры "Совкомфлота", поскольку из-за санкций в ответ на военное вторжение России в Украину перевозчик лишился страховки от западных компаний. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Американская компания ExxonMobil, решившая выйти из "Сахалин-1" после начала войны в Украине, в апреле заявила о полном прекращении добычи нефти в рамках проекта. Накануне стало известно, что компания-оператор отказалась отгружать нефть в танкеры "Совкомфлота", который лишился страховки от Международной группы клубов взаимного страхования . Позже "Совкомфлот" получил страховку от российского "Ингосстраха", однако ExxonMobil соглашалась возобновить отгрузку лишь при наличии страховки международной группы , которая покрывает наиболее широкий перечень рисков.
При этом другой нефтегазовый проект "Сахалин-2", где основным перевозчиком также выступает "Совкомфлот", не сокращал добычу и отгрузки после объявления санкций.
- 8 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий проводить сделки с долями иностранцев из "недружественных" стран в российских компаниях. Незадолго до публикации указа, американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil сообщила, что работает над "передачей операционной деятельности по проекту "Сахалин-1" другой стороне".
- С 15 мая добыча нефти в рамках проекта "Сахалин-1" практически остановлена после того, как оператор проекта – американская компания ExxonMobil объявила о поэтапном прекращении добычи с 26 апреля. Потери от остановки добычи составили 2 млрд рублей в месяц.
- После начала российской военной агрессии в Украине компания Exxonmobil, которая по соглашению о разделе продукции выступала оператором проекта "Сахалин-1", заявила о выходе из проекта. Компании принадлежит 30 процентов акций "Сахалин-1". Ещё 30 процентов в активе японской Sodeco, по 20 процентов принадлежат "Роснефти" и индийской ONGC.
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