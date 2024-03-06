Фабрике Tesla в Бранденбурге нанесён значительный ущерб

В Бранденбурге левые радикальные активисты нанесли значительный ущерб фабрике Tesla. Во вторник, 5 марта они подожгли мачту и линию электропередач в Грюнхайде неподалеку от Берлина. Из-за этого на предприятии Tesla-Gigafactory была прервана подача электричества. Были обесточены ближайшие населенные пункты. Сотрудников Tesla эвакуировали.

Предприятие Илона Маска полностью остановлено. Оно возобновит свою работу не раньше чем через неделю. Руководство сообщило об ущербе на несколько сот миллионов евро.

По словам официального представителя предприятия, после отключения электричества сработали "чрезвычайные системы". В цехе производства жидкого алюминия произошло небольшое возгорание, но пожар быстро был потушен. Жертв и ущерба для окружающей среды не было.

Управление уголовной полиции земли Берлин начало расследование.

Ответственность за поджог взял на себя организация Vulkangruppe, официально признанная левоэкстремистской. Она опубликовала письмо с признанием о совершенной диверсии. В нём концерн Tesla обвиняется в "эксплуатации". Левые экстремисты требуют "полного разрушения" фабрики.

"Это или глупейшие эко-террористы мира или они – марионетки тех, кто не преследует хорошие климатические цели", – прокомментировал случившееся Илон Маск в соцсети X .

Несколько дней назад вокруг фабрики был разбит протестный лагерь экологических организаций Robin Wood и TeslaStoppen. Около ста активистов с четверга захватили лес около предприятия, который планируется вырубить для расширение его территории. Экоактивисты отрицают свое участие в диверсии.

Vulkangruppe также подозревается в диверсии, совершенной при строительстве фабрики Tesla в 2021 году.

Фабрика Tesla в Грюнхайде была открыта в 2022 году. На ней работают более 12 тысяч человек и производится более тысячи автомобилей в день для продаж в Европе.