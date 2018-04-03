Facebook закрыл сотни аккаунтов, связанных с "фабрикой троллей"

Социальная сеть Facebook удалила несколько сотен аккаунтов и страниц, созданных пользователями из России, связанными с так называемой "фабрикой троллей" - Агентством интернет-исследований. Об этом говорится в заявлении Facebook, обнародованном во вторник.

Согласно заявлению, большая часть удаленных материалов принадлежала Федеральному агентству новостей, которое, как установили эксперты Facebook, "технологически и структурно переплетено” с Агентством интернет-исследований, ставшим объектом уголовного преследования в Соединенных Штатах за вмешательство в американский избирательный процесс.

По словам главы Facebook Марка Цукерберга, агентство "постоянно обманывало и манипулировало людьми во всем мире, и мы не хотим его материалы на Facebook". В интервью информационному агентству Reuters Цукерберг объяснил, что это решение коснется пользователей и организаций, контролируемых и управляемых Агентством интернет-исследований, которые были выявлены в результате расследования, проведенного специалистами Facebook. "Мы не позволим людям создавать фиктивные акаунты, и если вы постоянно пытаетесь открыть фиктивные акаунты и заниматься манипулированием, то, согласно нашим правилам, мы закрываем все ваши акаунты", - объяснил Цукерберг.

Большая часть удаленных акаунтов и материалов - русскоязычные.

Руководитель Федерального агентства новостей Евгений Зубарев назвал решение Facebook актом политической цензуры и обнародовал обращение к российскому руководству с призывом отреагировать на это решение.

Facebook в последние недели стал объектом резкой критики после того, как стало известно, что информация о 50 миллионах пользователей оказалась в распоряжении политической консультативной фирмы Cambridge Analytica.