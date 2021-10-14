Facebook заблокировал пост россиянина из-за слова "хохлома"

Facebook временно заблокировал пост российского популяризатора космонавтики Виталия Егорова о том, что "Роскосмос" расписал ракету "Союз" под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода, где зародилась эта роспись.

Егоров также опубликовал скриншот уведомления от Facebook. В нём сказано, что пост нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений.

Facebook скрыл публикацию от других пользователей, так как модераторы социальной сети путают слово "хохлома" с созвучным пренебрежительным названием украинцев.

Позднее Егоров сообщил, что Facebook "узнал, что такое хохлома, вернул пост и извинился".

В июле бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов, тренер футбольного клуба "Ротор" подал иск к Facebook из-за того, что соцсеть блокирует его фамилию в публикациях, также путая с уничижительным обращением к украинцам.

Facebook как минимум с 2015 года блокирует страницы пользователей за публикации, в которых употребляется слово "хохлы". В соцсети считают, что такой контент не соответствует правилам сообщества.