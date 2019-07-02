Facebook объявляет план действий по борьбе с дезинформацией

Социальная сеть Facebook обнародовала ряд мер, направленных против распространения дезинформации на своей платформе. Например, Facebook запретит распространение призывов не голосовать.

Цель этих мер – предотвращение манипуляций общественным мнением во время президентской кампании в США 2020 года и переписи населения, которая также пройдет в будущем году. В прошлом году социальная сеть уже запретила рекламные материалы и посты, содержащие дезинформацию, такую, например, как ложные данные о месте и правилах проведения выборов или угрожающие насилием, связанным с голосованием.

Facebook подвергся широкой критике за допуск троллинга и дезинформации на своих сайтах в преддверии президентских выборов в США в 2016 году. Представители американской администрации выразили обеспокоенность, что подобная тактика может нанести ущерб переписи населения 2020 года.

Проводимая раз в 10 лет перепись населения США является важным общественно-политическим событием поскольку результаты переписи определяют распределение сотен миллиардов долларов федерального финансирования, а также определение границ избирательных округов. По некоторым данным, во время прошлой переписи численность определенных групп населения, включая афроамериканцев, выходцев из Латинской Америки, коренных американцев, проживающих в резервациях, арендаторов и малоимущих была занижена. Попытка администрации Трампа в этом году добавить в анкеты вопрос о гражданстве была временно заблокирована Верховным судом. Критики считают, что включение этого вопроса отпугнет от участия в переписи проживающих в стране незаконных мигрантов.

Facebook предоставит доступную для поиска базу данных о вакансиях, кредитах и предложениях по кредитным картам для всех пользователей в США. Компания предпринимает эти действия в рамках соглашения с организациями, отстаивающими гражданские права, которые обвиняют Facebook в дискриминации не интересующих рекламодателей групп населения путем лишения доступа к определенной рекламе.