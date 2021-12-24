Фанаты "Зенита" отказались оформлять Fan ID для прохода на стадион

Фанаты петербургского футбольного клуба "Зенита" не будут оформлять Fan ID или "паспорт болельщика", дающий право пройти на стадион. Об этом говорится в заявлении объединения фанатов "Ландскрона".

Болельщики "Зенита" считают меры необоснованными, а также "непрозрачными, репрессивными и избыточными". По их мнению, новые правила идут вразрез с интересами болельщиков в целом. "Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию", - говорится в заявлении.

В декабре Госдума в окончательном чтении приняла закон о введении в России паспорта болельщика - Fan ID. Это электронный документ, который позволяет идентифицировать зрителя, участника или организатора спортивного соревнования. Получить его можно будет на сайте госуслуг. Власти могут отказать в получении паспорта или приостановить его действие, если зритель нарушал общественный порядок или известно, что он собирается это сделать.

Впервые систему Fan ID в России использовали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а потом во время домашнего Кубка конфедераций в 2017-м. После чемпионата мира по футболу в 2018-м чиновники решили распространить Fan ID на внутрироссийские соревнования. Законопроект вызвал критику болельщиков, а также у ряда экспертов, которые считают, что использование этого документа приведет к снижению посещаемости спортивных мероприятий.