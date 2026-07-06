ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за повышения цен

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против шести операторов АЗС московского региона из-за одновременного повышения цен на бензин и дизельное топливо.

Речь идет о компаниях "АИСТ", "Топливный синдикат", "Серпуховнефтепродуктсервис", "Витаойл", "Элегант", а также об одном индивидуальном предпринимателе. В их действиях ведомство обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Как отмечает "Настоящее Время", в Оренбургской области производство открыли против трёх независимых участников рынка, которые занимаются мелкооптовой реализацией дизельного топлива.

Предупреждение из-за повышения цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 получила также саратовская компания "Алькорр", которой принадлежит сеть АЗС "Торэко". По данным ведомства, действия АЗС могут "свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен и могут привести к ущемлению интересов потребителей". Компании поручили исправить нарушения до 21 июля.