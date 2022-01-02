Фаучи: "Пик пандемии "омикрона" ещё не пройден"

В США отмечен "почти вертикальный" рост случаев Covid-19 вследствие быстрого распространения штамма "омикрон". Так оценил ситуацию главый американский специалист по вопросам пандемии Энтони Фаучи. В воскресенье в интервью телеканалу Эй-би-си Фаучи назвал "беспрецедентным" нынешний рост заболеваемости Covid-19. Он также предупредил, что пройдена лишь первая половина новой волны заболеваний.



Распространение по всему миру варианта "омикрон" привело только в минувшую пятницу к более чем 440 тысячам новых инфицированных. Это в два раза превышает наивысшую отметку в феврале прошлого года - тогда было по 200 тысяч в самые неблагоприятные дни.

Главный американский специалист по инфекционным заболеваниям считает, что опыт Южной Африки даёт надежду на быстрое ослабление пандемии. В ЮАР, где первый случай "омикрона" был зарегистрирован в конце ноября, пиковые значения были достигнуты за короткий срок, но столь же быстро начали снижаться.



Факты показывают, что "омикрон" - менее опасный вариант, нежели предыдущие штаммы коронавируса, заявляет Энтони Фаучи. Количество смертей и госпитализаций в США в последние недели, меньше, чем подобные показатели во время предыдущих волн COVID-19.