"Фаза серьезного разочарования". Как россияне переживают войну

После возвращения Дональда Трампа в кресло президента США в России выросло число тех, кто рассчитывал на быстрое окончание войны. Сейчас же их количество начало сокращаться, рассказала руководительница исследовательской компании КОМКОН Елена Конева.

Также, говорит она в интервью телеканалу "Настоящее время", сокращается и число тех, кто может планировать жизнь на долгосрочную перспективу.

– Меняется ли отношение российского общества к войне против Украины по мере того, как люди в России начинают испытывать все больше неудобств?

– То, что испытывают россияне, совершенно несопоставимо с украинцами. Но, тем не менее, я могу с большой уверенностью утверждать, что это влияет на поддержку "специальной военной операции" (употребляемое властями РФ обозначение войны против Украины, – ред.).

Наши исследования на протяжении войны показывают, что любые личные неудобства, – только я бы не называла это неудобствами, потому что это слишком мягкое слово, проблемы действительно серьезные, – сразу же приводят к снижению этой поддержки. Когда люди начинают связывать проблемы в их личной жизни с "СВО", то это влияет.

Два года назад было 15% тех, чье материальное положение ухудшилось, сейчас их 35%

Когда мы делали специальные исследования в приграничной зоне, то сугубо военные события, диверсионные вылазки, обстрелы, налеты беспилотников, разрушения зданий и даже гибель и ранения людей влияли значительно слабее на отношение к [войне]. А какая-то часть людей даже консолидировалась. Враг материализовался, поэтому поддержка "СВО" росла. Но как только дело касалось личных вещей, например, ухудшения материального положения, то это сразу значительно влияло. Сейчас мы констатируем рост этого показателя. Два года назад было 15% [тех, чье материальное положение ухудшилось], сейчас их 35%. У меня нет сиюминутных данных, потому что события разворачиваются достаточно активно в последнее время, но я абсолютно убеждена, что это должно снижать эту самую пресловутую поддержку "СВО".

Сейчас это совпало еще и с тем, что после фазы надежды на мир, когда вырос оптимизм, и, как показывают разного рода исследования, даже на короткое время снизилась тревожность и депрессивное состояние, мы возвращаемся к прежнему фону. А в сочетании с расширяющемся влиянием "СВО", думаю, это повлияет значительно.

– Меня поразило, что люди в Шереметьево поют "Катюшу". Песня прямо ассоциируется с Днем победы, носит в последние годы пропагандистский характер. Как сейчас россияне видят свое будущее?

– "Катюшу" они поют, потому что это одна из тех немногих песен, которые знают все. Я не думаю, что это связано с какой-то политической позицией или поддержкой пропаганды. Это точно не выражение солидарности российским вооруженным силам.

А если говорить про будущее, то есть такая формула. Мы задаем вопрос по поводу того, как долго продлится война с точки зрения людей. На протяжении нескольких лет было 20% тех, кто считал, что война закончится в ближайшие несколько месяцев. С приходом Трампа и активизацией мирного процесса этот показатель вырос до 30% в январе, а в феврале он был уже 43%. Сейчас же снова опустился до 25%. И, соответственно, есть другой параметр, который зависит именно от этой продолжительности, а именно, на какой срок люди планируют свое будущее. Чем дольше война, тем короче срок планирования своего будущего. Есть прямая зависимость, соответственно, планировать на очень долгое время не приходится. На длительное время планируют только 15-18 процентов россиян. Я предполагаю, что мы входим в фазу серьезного разочарования после ожидания перемирия.

Все исследования показывают, что около 60% россиян испытывают либо депрессию, либо тревожное состояние. И, конечно же, это будет нарастать. Другое дело, что адаптация помогает каким-то образом с этим справляться. Но нужно помнить, что адаптация – это не решение проблемы, а перенос ее внутрь. Люди как-то учатся с этим жить, но при этом ткань готовности к преодолению всякого рода трудностей становится все тоньше.