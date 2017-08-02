Сенат Конгресса США утвердил в должности нового директора ФБР

Cенат Конгресса США утвердил во вторник Кристофера Рэя в должности директора Федерального бюро расследований.

Этот пост оставался вакантным с мая, с момента неожиданного увольнения президентом США Дональдом Трампом бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Это решение президента широко критикуется теми, кто считает, что оно было предпринято ради того, чтобы затруднить расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс.

50-летний Кристофер Рэй, бывший высокопоставленный сотрудник министерства юстции заверил сенаторов во время слушаний, что он никогда не принесет присягу верности президенту, и в случае попыток президента оказать давление на ход расследований, которые ведет ФБР, он либо откажется подчиниться этому давлению, либо уйдет в отставку.

Рэй отказался комментировать на слушаниях ход российского расследования, но выразил поддержку Джеймсу Коми, заявив, что ФБР не занимается "охотой на ведьм", как пожаловался в свое время президент Трамп.