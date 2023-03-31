ФБК поддержал включение Фридмана в санкционные списки

Соратники Алексея Навального из Международного Фонда борьбы с коррупцией включили в список лиц, против которых они предлагают ввести санкции, совладельцев "Альфа-банка" Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичёва и Германа Хана.

Об этом сообщил один из руководителей ФБК Иван Жданов. По его словам, "сделано то, что и так должно было произойти независимо от каких-либо событий".

Фамилий Фридмана, Кузьмичёва и Хана ранее не было среди около 6 тысяч фамилий лиц, которых соратники Навального называют коррупционерами и разжигателями войны. Там был ещё один акционер "Альфа-банка" Пётр Авен. При этом прежний руководитель ФБК Леонид Волков направлял руководству ЕС два письма (одно из них от имени организации) с призывом снять санкции со всех четверых.

После того, как письма были обнародованы, Волков признал их написание ошибкой и ушёл в отставку. Его место заняла Мария Певчих.

Жданов характеризует включение Фридмана и его партнёров в список так: "Реально в какой-то момент ошибочно показалось, что с этим решением можно немного подождать и вот-вот Фридман и ко встанут на сторону добра, что они смогут стать ярким примером людей, которые перешли на сторону добра, осуждая войну и заявляя о своей позиции, никаких антивоенных действий. Но, к сожалению, на второй год войны они так и не подобрали чётких слов".

При этом и Волков, и ряд других видных оппозиционных и независимых российских деятелей, включая Илью Яшина и Дмитрия Муратова, ранее подписывали письма в поддержку Фридмана, обосновывая их тем, что он не поддерживает войну и помогает Украине.

Фридман после российского вторжения был включён в санкционные списки Великобритании и ЕС. В поддержку войны он не высказывался, но и прямо действия российских властей не осуждал.

"Список 6000" - документ, который представители ФБК предлагают странам Запада взять за основу для принятия решений о введении санкций. Включение или невключение в список ряда лиц вызывало споры относительно обоснованности и критериев принятых решений.