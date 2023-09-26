Федеральная торговая комиссия США подала иск к компинии Amazon

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) подала во вторник судебный иск к мировому торговому интернет-гиганту Amazon. Агентство Reuters называет этот шаг "давно ожидавшимся". Суд рассмотрит дело о нарушениях антимонопольного законодательства. Ранее правительство неоднократно выражало несогласие с политикой Big Tech ("большой пятерки") - Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta и Microsoft - в монополизации наиболее прибыльных сегментов интернета.

Федеральная торговая комиссия обвинила компанию "Амазон", стоимость которой 1,3 триллиона долларов, в том, что она мешает продавцам, зарегистрированным на "Амазоне", вести торговлю на других платформах по сниженным ценам. Amazon пытается "заставить" других продавцов пользоваться его складами и службами доставки. Таким образом монополист влияет на рост цен, считает Федеральная торговая комиссия США.

Согласно позиции ФТК, Amazon, будучи монополией, злоупотребляет своим положением. В иске цитируется один из продавцов, работающих на платформе монополиста: "Нам некуда податься, и Amazon это знает".

Подача иска стала ожидаемым событием после неоднократных жалоб на то, что "большая пятёрка" злоупотребляет своим господствующим положением в поисковиках, в социальных сетях и онлайн-магазинах.

Необходимость противодействовать "большой пятерке" стала одним из редких примеров, когда демократы и республиканцы согласились проводить совместную линию, отмечает Reuters.