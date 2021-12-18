Федеральный министр ФРГ назвал "СП-2" геополитической ошибкой

Строительство газопровода "Северный поток - 2" было ошибкой с геополитической точки зрения, считает вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек. В интервью газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг" он подчеркнул, что все страны Европейского союза , кроме Германии и Австрии, были всегда против. Теперь, когда газопровод построен, открытым остаётся вопрос: будет ли он введён в эксплуатацию, сказал Хабек.



По мнению федерального министра экономики, этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права.



Возможность отказа от ввода в эксплуатацию газопровода "СП-2" многие политики в ЕС считают необходимым санкционным шагом в случае вторжения РФ в Украину. В Германии эта тема вызывает противоречивые дискуссии, отмечает "Немецкая волна".



Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц после саммита ЕС в Брюсселе в ночь на 17 декабря заявил, что считает запуск "СП-2" и усилия, прилагаемые для деэскалации кризиса вокруг Украины, двумя темами, не связанными друг с другом. "В случае с "Северным потоком - 2" речь идет о сугубо частном экономическом проекте", - подчеркнул Шольц.