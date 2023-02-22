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Федерация шахмат России уходит из Европы в Азию

Турнир претендентов ФИДЕ в Екатеринбурге, март 2020 года

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) одобрил переход Федерации шахмат России в Азиатскую федерацию шахмат из Европейского шахматного союза. Как говорится в пресс-релизе ФИДЕ, окончательное решение о членстве России должно быть принято 28 февраля на заседании ассамблеи Азиатской федерации шахмат.

В решении также говорится, что российским шахматистам, которые захотят представлять какую-то из стран Европейского шахматного союза, будет оказана поддержка.

В случае, если переход будет одобрен, Федерация шахмат России станет первой российской спортивной структурой, которая после начала войны в Украине поменяет своё членство в европейской федерации на азиатскую регистрацию. Наблюдательный совет ФШР принял решение об этом ещё в апреле прошлого года, до сегодняшнего дня заявку рассматривала ФИДЕ. При этом российские шахматные чиновники подчёркивают, что в азиатской федерации состоят ряд сильнейших в шахматном отношении стран, такие как Китай, Индия, Узбекистан.

После начала войны в Украине российские и белорусские спортсмены не были лишены права выступать в соревнованиях под эгидой ФИДЕ - как произошло во многих других видах спорта. Они, однако, выступают не под национальными флагами и в индивидуальном качестве.

  • О переходе из европейской федерации УЕФА в азиатскую задумался в прошлом году и Российский футбольный союз, однако решение пока не принято. Такой переход позволил бы российской сборной выступать в турнирах на континентальном уровне, однако вряд ли на мировом, поскольку после начала войны международная федерация ФИФА отстранила российскую и белорусскую сборные от соревнований под своей эгидой.

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