Федерация тяжёлой атлетики допустила спортсменов из РФ и Беларуси

Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям во всех возрастных группах. Об этом говорится на сайте организации.

В публикации отмечается, что решение принято на фоне недавних рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), касающихся предоставления спортсменам равных возможностей для участия в международных соревнованиях. О каких-либо ограничениях для спортсменов не говорится.

Ранее в этом году ограничения были сняты на участие россиян и белорусов в соревнованиях тяжелоатлетов юношеского и юниорского возраста.

После российского вторжения в Украину в 2022 году российские и белорусские спортсмены в большинстве видов спорта, согласно рекомендациям МОК, могли допускаться к соревнованиям только в нейтральном статусе.

В апреле-июне Международная федерация ассоциаций фехтования (FIE), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) и Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допустили российских и белорусских участников к соревнованиям без ограничений, с национальными гимнами и флагами. В Украине и ряде европейских стран эти решения раскритиковали.