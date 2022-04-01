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Фестиваль "Артдокфест" в России проводиться не будет

Международный фестиваль авторского документального кино "Артдокфест" в России проходить не будет. Об этом сообщил президент фестиваля, продюсер и режиссер документального кино Виталий Манский. "Артдокфест" в России закрыт", - написал он в соцсетях.

Позже было опубликовано официальное заявление дирекции фестиваля, в котором говорится, что все 15 лет своего существования фестиваль отстаивал честность документального кино как искусства. Организаторы "Артдокфеста" вопреки различным формам цензуры, связанной с текущей политической ситуацией и требованиями разных представителей властей, принимали решение продолжать проводить фестиваль .

Однако в этом году из программы были удалены практически все фильмы, связанные с актуальной повесткой. Цензуре подверглись даже фестивальные ролики и печатная продукция. Таким образом, уничтожение фестиваля произошло до его открытия. "Культурное событие, имеющее своим главным принципом верность реальности, не может и не должно существовать в обстоятельствах торжества лживой мифологии и запрета на правду. Мы вернемся в свободную и демократическую Россию. Мы в это верим", - заявили организаторы "Артдокфест".

Накануне в Москве было сорвано открытие фестиваля. В кинотеатр "Октябрь" поступил звонок о минировании, зрителям пришлось покинуть здание. Затем полиция призвала всех посетителей фестиваля расходиться. Виталия Манского облили красной краской у входа в кинотеатр.

В программах "Артдокфеста" принимают участие три фильма документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни" – "Карета подана" Максима Пахомова (о протестах после ареста Алексея Навального), "Сами разберутся" Сергея Хазова-Кассиа (о буллинге в школах), "Подростки и котики" Егора Исаева (о группе взаимоподдержки "трудных" детей), а также фильм берлинского корреспондента Радио Свобода Юрия Векслера "Я жил при пяти диктатурах" (о музыканте Хелмуте Штерне).

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