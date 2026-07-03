ФИДЕ на год отстранила Крамника за нарушения этического кодекса

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила российского гроссмейстера Владимира Крамника от участия в соревнованиях за нарушение этического кодекса организации.

Крамник дисквалифицирован на один год. Кроме того, ему назначено ещё три года условной дисквалификации. Поводом стали публичные обвинения в читинге – использовании компьютерных подсказок во время игры – со стороны Крамника в адрес гроссмейстеров Давида Навары и Даниэля Народицкого.

Крамник назвал решение ФИДЕ "абсолютным беззаконием" и заявил, что намерен его обжаловать.

Даниэль Народицкий, один из самых известных популяризаторов шахмат в США. Он умер в октябре 2025 года в возрасте 29 лет. За несколько месяцев до смерти он рассказывал, что из-за постоянного негатива в интернете испытывал выгорание и тревожность. Причиной смерти Народицкого стала передозировка наркотиков.

Давид Навара, 13-кратный чемпион Чехии. В 2025 году шахматист написал в своём блоге, что после обвинений со стороны Крамника у него возникали мысли о суициде.