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ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщается на сайте организации.

Решение принято в связи с неисполнением решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в установленные сроки. При этом, как отмечается, решение не ограничивает возможность участия в турнирах российских шахматистов. Совет ФИДЕ, как говорится в пресс-релизе, "подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов".

Глава ФШР Андрей Филатов заявил, что юристы приступили к изучению решения ФИДЕ. "Мы оставляем за собой право оспорить решение Совета, если усмотрим для этого основания. Безусловно, вызывает сожаление, что Совет ФИДЕ вынужден двигаться в русле решения CAS и принять данное постановление, но для нас это не является неожиданностью", – заявил он.

В марте 2026 года CAS частично удовлетворил апелляцию Украины против ФШР, связанную с деятельностью российской шахматной федерации на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей Украины и в аннексированном Крыму. На выполнение решения давался срок в 90 дней.

В марте 2022 года в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину ФИДЕ ограничила участие российских шахматистов – они продолжили принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе (под флагом ФИДЕ), но не в командных соревнованиях. В ноябре 2025 года ФИДЕ позволила женской сборной России принять участие в командном первенстве мира под флагом ФИДЕ, несмотря на протесты Украины и ряда европейских федераций. А в декабре 2025 года Международная шахматная федерация поддержала возвращение сборной РФ на турниры.

ФИДЕ возглавляет Аркадий Дворкович – бывший вице-премьер российского правительства. После начала войны в интервью американскому журналу Mother Jones он осудил "любую войну, в том числе и эту" и сказал, что "думает о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время войны". Критики Дворковича утверждают, что на самом деле он не порвал с Кремлём. Сообщалось, что его имя фигурирует в проекте 21-го пакета санкций ЕС в отношении России.

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