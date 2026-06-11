ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщается на сайте организации.

Решение принято в связи с неисполнением решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в установленные сроки. При этом, как отмечается, решение не ограничивает возможность участия в турнирах российских шахматистов. Совет ФИДЕ, как говорится в пресс-релизе, "подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов".

Глава ФШР Андрей Филатов заявил, что юристы приступили к изучению решения ФИДЕ. "Мы оставляем за собой право оспорить решение Совета, если усмотрим для этого основания. Безусловно, вызывает сожаление, что Совет ФИДЕ вынужден двигаться в русле решения CAS и принять данное постановление, но для нас это не является неожиданностью", – заявил он.

В марте 2026 года CAS частично удовлетворил апелляцию Украины против ФШР, связанную с деятельностью российской шахматной федерации на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей Украины и в аннексированном Крыму. На выполнение решения давался срок в 90 дней.

В марте 2022 года в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину ФИДЕ ограничила участие российских шахматистов – они продолжили принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе (под флагом ФИДЕ), но не в командных соревнованиях. В ноябре 2025 года ФИДЕ позволила женской сборной России принять участие в командном первенстве мира под флагом ФИДЕ, несмотря на протесты Украины и ряда европейских федераций. А в декабре 2025 года Международная шахматная федерация поддержала возвращение сборной РФ на турниры.

ФИДЕ возглавляет Аркадий Дворкович – бывший вице-премьер российского правительства. После начала войны в интервью американскому журналу Mother Jones он осудил "любую войну, в том числе и эту" и сказал, что "думает о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время войны". Критики Дворковича утверждают, что на самом деле он не порвал с Кремлём. Сообщалось, что его имя фигурирует в проекте 21-го пакета санкций ЕС в отношении России.