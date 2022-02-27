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ФИФА и ФИДЕ запретили проводить матчи и соревнования в России 

Главная футбольная арена России - стадион "Лужники" в Москве 

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела санкции в отношении России в связи с военной агрессией против Украины. Отныне сборная России по футболу будет называться "Российский футбольный союз" и проводить свои матчи только на нейтральных полях. Кроме того, команде запрещается использовать национальный флаг и гимн.

Санкции ввела также Всемирная шахматная федерация, запретив все соревнования, проводимые под своей эгидой, на территории России.

Ранее национальные футбольные команды Польши, Швеции и Чехии отказались играть со сборной России за право выхода на чемпионат мира, который состоится в этом году в Катаре. При этом команды заявили, что не выйдут на игры против России, которые должны были пройти весной в Москве, даже если ФИФА перенесёт их на нейтральные поля.

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