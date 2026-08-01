ФИФА отказалась от планов по продаже прав на ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от своих планов продать часть прав на ЧМ частным инвесторам. Соответствующее заявление сделал президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект породил разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не отвечают интересам первоначально поставленной цели", – заявил Инфантино.

В конце июля президент ФИФА объявил о планах создать компанию FIFA Forward Enterprise, в которую планировалось передать коммерческие и операционные функции по главным соревнованиям ФИФА. Около 20% этой структуры планировали продать частным инвесторам.

В число потенциальных инвесторов входила компания Thrive Eternal, основанная Джошуа Кушнером – это брат Джареда Кушнера, который является зятем президента США Дональда Трампа.

Это решение вызвало критику многих национальных футбольных федераций. Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) решил бойкотировать соревнования под эгидой ФИФА, если организация не откажется от своих планов.