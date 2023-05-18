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ФИФА представила логотип и трофей чемпионата мира по футболу 2026

Международная федерация футбола (ФИФА) представила логотип и трофей чемпионата мира 2026 года, который продёт в Мексике, США и Канаде. Официальным слоганом соревнования стала фраза "We are 2026" ("Мы 2026" - прим.). Бренд предстоящего чемпионата презентовал в четверг в обсерватории Гриффита в США президент ФИФА Джанни Инфантино.

На официальной эмблеме соревнования будет изображён Кубок мира на фоне цифры 26. Инфантино также сообщил, что в ближайшее время будут представлены ещё 16 брендов для городов, в которых пройдут матчи.

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые в истории пройдёт сразу в трёх странах. До этого соревнования проводились лишь однажды в двух странах - в 2002 году Кубок мира принимали Япония и Южная Корея. Также впервые в финальной стадии турнира выступят 48 сборных. Ранее в ней участвовали 32 национальные команды.

  • После российского вторжения в Украину российская команда была отстранена от отбора на чемпионат мира. Европейские сборные отказались играть с командой России в знак солидарности с Киевом.

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