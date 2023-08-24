ФИФА возбудила дело против президента испанской федерации

В четверг 24 августа ФИФА возбудила дисциплинарное дело против президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса. Он

поцеловал в губы нападающую испанской сборной Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании над сборной Англии со счетом 1:0.

"ФИФА подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любое противоречащее этому поведение", — заявили в главном руководящем органе футбола, сообщает Би-би-си.

За несколько минут до рокового для карьеры Рубиалеса поцелуя нарушитель общественной нравственности еще и схватил себя за промежность, выразив, таким образом, восторг от победы испанской команды. Этот жест могут посчитать отягчающим обстоятельством, поскольку Рубиалес следил за матчем рядом с королевой Испании Летисией и 16-летней принцессой инфантой Софией.