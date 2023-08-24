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ФИФА возбудила дело против президента испанской федерации

Непозволительный поцелуй
В четверг 24 августа ФИФА возбудила дисциплинарное дело против президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса. Он

поцеловал в губы нападающую испанской сборной Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании над сборной Англии со счетом 1:0.

"ФИФА подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любое противоречащее этому поведение", — заявили в главном руководящем органе футбола, сообщает Би-би-си.

За несколько минут до рокового для карьеры Рубиалеса поцелуя нарушитель общественной нравственности еще и схватил себя за промежность, выразив, таким образом, восторг от победы испанской команды. Этот жест могут посчитать отягчающим обстоятельством, поскольку Рубиалес следил за матчем рядом с королевой Испании Летисией и 16-летней принцессой инфантой Софией.

Глава футбольной федерации Испании уже извинился, заявив в видеообращении, что "был абсолютно не прав".

33-летняя футболистка сначала написала в инстаграме, что ей "не понравились" действия Рубиалеса, но позже от ее имени было опубликовано заявление, его защищающее.

Поцелуй категорически осудил и премьер-министр Испании Педро Санчес, назвав его "неприемлемым жестом", а второй вице-премьер Испании Иоланда Диас призвала Рубиалеса к отставке.

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